Путин назвал согласование итоговой декларации БРИКС непростым

Согласование итоговой декларации саммита БРИКС было непростым. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе саммита объединения.

В БРИКС официально пригласили шесть государств

Российский лидер участвует во встрече, проходящей в Йоханнесбурге, по видеосвязи.

«Как выяснилось, эта работа была непростой», — подчеркнул Путин, говоря о принятии декларации.

Как отметил российский лидер, президент ЮАР Сирил Рамафоза проявил «удивительное дипломатическое искусство» при согласовании всех позиций, в том числе касающихся расширения организации.

Ранее лидеры БРИКС приняли декларацию «Йоханнесбург-2» с оценками различных вопросов со стороны объединения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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