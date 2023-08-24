Путин назвал согласование итоговой декларации БРИКС непростым
Согласование итоговой декларации саммита БРИКС было непростым. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе саммита объединения.
Российский лидер участвует во встрече, проходящей в Йоханнесбурге, по видеосвязи.
«Как выяснилось, эта работа была непростой», — подчеркнул Путин, говоря о принятии декларации.
Как отметил российский лидер, президент ЮАР Сирил Рамафоза проявил «удивительное дипломатическое искусство» при согласовании всех позиций, в том числе касающихся расширения организации.
Ранее лидеры БРИКС приняли декларацию «Йоханнесбург-2» с оценками различных вопросов со стороны объединения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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