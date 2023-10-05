Путин назвал себя плотником четвертого разряда
Президент России Владимир Путин в ходе XX заседания дискуссионного клуба «Валдай» назвал себя плотником четвертого разряда. Трансляция мероприятия ведется на сайте форма.
В рамках дискуссии Путина попросили ответить на вопрос о «захлопнутом окне» в отношениях России и Японии.
«Я плотник IV разряда, знаю как окна строить, если надо, расширим», - пошутил президент.
Также глава государства прокомментировал вопрос об «окне в Европу». Путин подчеркнул, что Россия не собирается навязываться Евросоюзу.
Президент ранее рассказал о работе грузчиком в студенческие годы. Глава государства признался, что ему «не очень понравилось» такое занятие, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru