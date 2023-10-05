Путин назвал себя плотником четвертого разряда

В рамках дискуссии Путина попросили ответить на вопрос о «захлопнутом окне» в отношениях России и Японии.

«Я плотник IV разряда, знаю как окна строить, если надо, расширим», - пошутил президент.

Также глава государства прокомментировал вопрос об «окне в Европу». Путин подчеркнул, что Россия не собирается навязываться Евросоюзу.

Президент ранее рассказал о работе грузчиком в студенческие годы. Глава государства признался, что ему «не очень понравилось» такое занятие, сообщает «Радиоточка НСН».

