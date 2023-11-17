Путин назвал «придурками» тех, кто пытается запретить общение деятелей культуры
Президент России Владимир Путин раскритиковал зарубежных политиков, которые пытаются запретить общаться деятелям культуры из разных стран.
Путин призвал деятелей культуры не бояться сотрудничать с коллегами из других стран и не опасаться «сурового взгляда каких-то деятелей от политики». Тех, кто пытается запретить такой диалог, глава государства назвал «придурками».
«Это просто ненормальные люди - кто пытается запретить общение деятелей культуры между собой», - сказал глава государства в ходе выступления на Санкт-Петербургском международном культурном форме.
Ранее президент заявил, что русское искусство столкнулось с агрессивной дискриминацией. Он выразил уверенность, что отменить отечественную культуру невозможно, передает «Радиоточка НСН».
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