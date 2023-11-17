Путин назвал «придурками» тех, кто пытается запретить общение деятелей культуры

Путин призвал деятелей культуры не бояться сотрудничать с коллегами из других стран и не опасаться «сурового взгляда каких-то деятелей от политики». Тех, кто пытается запретить такой диалог, глава государства назвал «придурками».

«Это просто ненормальные люди - кто пытается запретить общение деятелей культуры между собой», - сказал глава государства в ходе выступления на Санкт-Петербургском международном культурном форме.

Ранее президент заявил, что русское искусство столкнулось с агрессивной дискриминацией. Он выразил уверенность, что отменить отечественную культуру невозможно, передает «Радиоточка НСН».

