Путин назвал «придурками» тех, кто пытается запретить общение деятелей культуры

Президент России Владимир Путин раскритиковал зарубежных политиков, которые пытаются запретить общаться деятелям культуры из разных стран.

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Путин призвал деятелей культуры не бояться сотрудничать с коллегами из других стран и не опасаться «сурового взгляда каких-то деятелей от политики». Тех, кто пытается запретить такой диалог, глава государства назвал «придурками».

«Это просто ненормальные люди - кто пытается запретить общение деятелей культуры между собой», - сказал глава государства в ходе выступления на Санкт-Петербургском международном культурном форме.

Ранее президент заявил, что русское искусство столкнулось с агрессивной дискриминацией. Он выразил уверенность, что отменить отечественную культуру невозможно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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