Путин назвал число работающих в России граждан Таджикистана

На встрече с лидером республики Эмомали Рахмоном глава российского государства отметил, важность гуманитарной составляющей в сотрудничестве двух стран, а также указал на внимание и заботу таджикских властей в отношении развития русского языка.

«Русский язык развивается в Таджикистане очень хорошо, много желающих изучать русский язык», - подчеркнул Путин.

Ранее военнослужащие российской армии провели военные учения на территории Таджикистана, сообщает «Свободная пресса».