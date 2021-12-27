Путин назвал число работающих в России граждан Таджикистана

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время в РФ на временной основе проживают и работают около одного миллиона граждан Таджикистана, сообщает ТАСС.

Путин призвал мигрантов заранее учить русский язык

На встрече с лидером республики Эмомали Рахмоном глава российского государства отметил, важность гуманитарной составляющей в сотрудничестве двух стран, а также указал на внимание и заботу таджикских властей в отношении развития русского языка.

«Русский язык развивается в Таджикистане очень хорошо, много желающих изучать русский язык», - подчеркнул Путин.

Ранее военнослужащие российской армии провели военные учения на территории Таджикистана, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Трудовые МигрантыТаджикистанРоссияВладимир Путин
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