Путин назвал число работающих в России граждан Таджикистана
Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время в РФ на временной основе проживают и работают около одного миллиона граждан Таджикистана, сообщает ТАСС.
На встрече с лидером республики Эмомали Рахмоном глава российского государства отметил, важность гуманитарной составляющей в сотрудничестве двух стран, а также указал на внимание и заботу таджикских властей в отношении развития русского языка.
«Русский язык развивается в Таджикистане очень хорошо, много желающих изучать русский язык», - подчеркнул Путин.
Ранее военнослужащие российской армии провели военные учения на территории Таджикистана, сообщает «Свободная пресса».
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