Путин назначил Виталия Кузнецова атаманом Всероссийского казачьего общества
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Кузнецова атаманом Всероссийского казачьего общества. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
При этом другим своим указом Путин освободил от этой должности Николая Долуду, который был назначен атаманом 4 ноября 2019 года.
Кузнецов родился 19 мая 1980 года в городе Сумгаит в Азербайджане. Ветеран боевых действий, казачий генерал, имеет множество наград от силовых ведомств.
Ранее сообщалось, что в РФ планируется создать казачий мобилизационный резерв. Отмечалось, что Государственная Дума может рассмотреть соответствующие поправки в закон «О государственной службе российского казачества» в первом чтении, передает «Радиоточка НСН».
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