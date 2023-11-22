Путин назначил Виталия Кузнецова атаманом Всероссийского казачьего общества

При этом другим своим указом Путин освободил от этой должности Николая Долуду, который был назначен атаманом 4 ноября 2019 года.

Кузнецов родился 19 мая 1980 года в городе Сумгаит в Азербайджане. Ветеран боевых действий, казачий генерал, имеет множество наград от силовых ведомств.

Ранее сообщалось, что в РФ планируется создать казачий мобилизационный резерв. Отмечалось, что Государственная Дума может рассмотреть соответствующие поправки в закон «О государственной службе российского казачества» в первом чтении, передает «Радиоточка НСН».

