Путин начал большое заседание Совбеза

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что Москва уже сегодня может принять официальное решение о вводе войск в Донбасс.

«Может быть, решение об их вводе будет принято уже сегодня на Совете Безопасности в Москве», - допустил эксперт.

