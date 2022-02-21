Путин начал большое заседание Совбеза

Президент России Владимир Путин начал в понедельник внеочередное большое заседание Совета безопасности, которое анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

При этом за несколько минут до начала заседания главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России с просьбой признать республики независимыми государствами.

«Ввод войск или признание?» Путин собирает «Большой Совбез» на фоне диверсий в Донбассе

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что Москва уже сегодня может принять официальное решение о вводе войск в Донбасс.

«Может быть, решение об их вводе будет принято уже сегодня на Совете Безопасности в Москве», - допустил эксперт.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассСовбез РФ Владимир Путин
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