Путин начал большое заседание Совбеза
Президент России Владимир Путин начал в понедельник внеочередное большое заседание Совета безопасности, которое анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
При этом за несколько минут до начала заседания главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России с просьбой признать республики независимыми государствами.
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что Москва уже сегодня может принять официальное решение о вводе войск в Донбасс.
«Может быть, решение об их вводе будет принято уже сегодня на Совете Безопасности в Москве», - допустил эксперт.
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