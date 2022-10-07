Путин: конфликты между странами СНГ требуют выработки новых мер по их разрешению

Между странами СНГ отношения развиваются в духе подлинного стратегического партнерства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на неформальном саммите стран СНГ, сообщают РИА Новости.

По словам российского лидера, сейчас на Украине происходят трагические события, конфликты происходят и между другими странами СНГ, это требует выработки мер по их разрешению.