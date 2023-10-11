Путин: Израиль занял часть исконно палестинских земель

Выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели он указал, что это было сделано «в разное время и разными способами».

«Часть земель, которые палестинцы считают и считали всегда частью исконно палестинских, занята Израилем... в основном, конечно, с помощью военной силы», - уточнил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что «поселенческая политика» Израиля является одной из причин взрыва насилия в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

