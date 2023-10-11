Путин: Израиль занял часть исконно палестинских земель
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Израиль занял часть исконных земель Палестины, сообщает ТАСС.
Выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели он указал, что это было сделано «в разное время и разными способами».
«Часть земель, которые палестинцы считают и считали всегда частью исконно палестинских, занята Израилем... в основном, конечно, с помощью военной силы», - уточнил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что «поселенческая политика» Израиля является одной из причин взрыва насилия в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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