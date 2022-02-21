Путин и Макрон провели еще один телефонный разговор в ночь на понедельник

Путин и Макрон уже говорили по телефону в воскресенье, напоминает «Свободная пресса». Лидеры двух стран договорились работать над организацией встречи трехсторонней группы по Украине, пишет RT.

«Вчера около часа ночи по инициативе президента Макрона состоялся второй за день телефонный разговор лидеров России и Франции», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Президенты вновь обсудили ситуацию вокруг Украины и подчеркнули необходимость диалога по линии дипломатических ведомств и политсоветников.

Кроме того, Россия и Франция допустили возможность двусторонних контактов на уровне министров иностранных дел.





