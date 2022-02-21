Путин и Макрон провели еще один телефонный разговор в ночь на понедельник

Президент России Владимир Путин провел повторный телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин обсудил с Макроном Украину и гарантии безопасности России

Путин и Макрон уже говорили по телефону в воскресенье, напоминает «Свободная пресса». Лидеры двух стран договорились работать над организацией встречи трехсторонней группы по Украине, пишет RT.

«Вчера около часа ночи по инициативе президента Макрона состоялся второй за день телефонный разговор лидеров России и Франции», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Президенты вновь обсудили ситуацию вокруг Украины и подчеркнули необходимость диалога по линии дипломатических ведомств и политсоветников.

Кроме того, Россия и Франция допустили возможность двусторонних контактов на уровне министров иностранных дел.



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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковТелефонный РазговорВладимир ПутинЭммануэль Макрон
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