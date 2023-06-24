Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в России

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с белорусским коллегой Александром Лукашенко обсудили ситуацию в России. Об этом сообщает агентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

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По данным журналистов, российский лидер в субботу утром позвонил главе Республики.

«Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России», - сообщает агентство.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к россиянам и военным в связи с действиями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его боевиков, захвативших штаб Южного военного округа и сбивших три вертолета Минобороны РФ. Обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
ТЕГИ:Телефонный РазговорАлександр ЛукашенкоВладимир Путин

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