Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в России
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с белорусским коллегой Александром Лукашенко обсудили ситуацию в России. Об этом сообщает агентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
По данным журналистов, российский лидер в субботу утром позвонил главе Республики.
«Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России», - сообщает агентство.
Ранее президент России Владимир Путин обратился к россиянам и военным в связи с действиями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его боевиков, захвативших штаб Южного военного округа и сбивших три вертолета Минобороны РФ. Обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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