Путин и лидеры африканских стран выступили за устранение препятствий по зерновой сделке

Лидеры призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, чтобы возобновить реализацию черноморской инициативы, — следует из документа.

Также отмечается, что лидеры обратились к ООН с призывом принять меры по разблокировке 200 тысяч тонн российских удобрений, которое находится в европейских портах, чтобы доставить их в страны Африки.

Ранее в Кремле заявили, что Россия слишком долго выполняла обязательства зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

