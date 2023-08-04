Путин и лидеры африканских стран выступили за устранение препятствий по зерновой сделке

Российский президент Владимир Путин и лидеры семи африканских стран обсудили устранение ограничений по экспорту зерна из России для возобновления зерновой сделки, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление по итогам встречи лидеров африканской мирной инициативы с коллегой из РФ.

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Лидеры призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, чтобы возобновить реализацию черноморской инициативы, — следует из документа.

Также отмечается, что лидеры обратились к ООН с призывом принять меры по разблокировке 200 тысяч тонн российских удобрений, которое находится в европейских портах, чтобы доставить их в страны Африки.

Ранее в Кремле заявили, что Россия слишком долго выполняла обязательства зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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