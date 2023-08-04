Путин и лидеры африканских стран выступили за устранение препятствий по зерновой сделке
Российский президент Владимир Путин и лидеры семи африканских стран обсудили устранение ограничений по экспорту зерна из России для возобновления зерновой сделки, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление по итогам встречи лидеров африканской мирной инициативы с коллегой из РФ.
Лидеры призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, чтобы возобновить реализацию черноморской инициативы, — следует из документа.
Также отмечается, что лидеры обратились к ООН с призывом принять меры по разблокировке 200 тысяч тонн российских удобрений, которое находится в европейских портах, чтобы доставить их в страны Африки.
Ранее в Кремле заявили, что Россия слишком долго выполняла обязательства зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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