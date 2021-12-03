Путин и Эрдоган обсудили турецко-российские отношения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным развитие турецко-российских отношений, сообщает агентство «Анадолу».

Эрдоган прокомментировал переговоры Путина, Алиева и Пашиняна

В ходе телефонной беседы главы государств также рассмотрели обстановку в Сирии, Ливии и на Украине, и отношения между Азербайджаном и Арменией.

Ранее Эрдоган заявил, что неоднократно обсуждал отношения Москвы и Киева с Путиным. По его словам, Анкара готова стать посредником в урегулировании кризиса в отношениях РФ и Украины, сообщает Aгентство Анадолу.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыРоссияВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры