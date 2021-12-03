Путин и Эрдоган обсудили турецко-российские отношения

В ходе телефонной беседы главы государств также рассмотрели обстановку в Сирии, Ливии и на Украине, и отношения между Азербайджаном и Арменией.

Ранее Эрдоган заявил, что неоднократно обсуждал отношения Москвы и Киева с Путиным. По его словам, Анкара готова стать посредником в урегулировании кризиса в отношениях РФ и Украины, сообщает Aгентство Анадолу.