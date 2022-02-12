Путин и Байден разговаривают по телефону

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден начали телефонный разговор. Звонок состоялся в 19:04 (Мск). Об это сообщает NBC со ссылкой на Белый дом.

Ранее 12 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с министром обороны США Ллойдом Остином вопросы безопасности, представляющие обоюдный интерес сторон. Об этом сообщает российское военное ведомство.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:Телефонный РазговорДжо БайденВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры