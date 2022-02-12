Путин и Байден разговаривают по телефону
12 февраля 202219:22
Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден начали телефонный разговор. Звонок состоялся в 19:04 (Мск). Об это сообщает NBC со ссылкой на Белый дом.
Ранее 12 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с министром обороны США Ллойдом Остином вопросы безопасности, представляющие обоюдный интерес сторон. Об этом сообщает российское военное ведомство.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru