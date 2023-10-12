Путин и Алиев проводят переговоры в Бишкеке
Президенты России и Азербайджана проводят переговоры в Бишкеке. Владимир Путин и Ильхам Алиев встречаются в государственной резиденции киргизского лидера «Ала-Арча».
Оба лидеры прибыли в столицу Киргизии для участия в заседании Совета глав государств СНГ. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, одной из основных тем встречи Путина и Алиева станет деятельность российских миротворцев и ситуация вокруг Нагорного Карабаха.
Ранее сегодня Путин провёл переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», это первый зарубежный визит президента РФ в текущем году. На следующей неделе Путин должен посетить Китай.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru