Путин: Безработица 3,3% - такой низкой она не была никогда в нашей истории
16 июня 202315:09
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что на сегодняшний день безработица в стране составляет 3,3%.
«Безработица - 3,3%. Такой низкой она еще не была никогда в нашей истории», - заявил российский лидер.
Он также добавил, что стратегия, выбранная властями России и бизнесом в прошлом году, сработала и набирает силу.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru