Путин анонсировал скорую встречу с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин сообщил, что скоро встретится с китайским лидером Си Цзиньпином.

Путин заявил о непобедимости России

По словам российского лидера, они с китайским коллегой обсудят в том числе развитие гуманитарных контактов.

Ранее Путин и глава Киргизии Садыр Жапаров дали старт строительству трех русскоязычных школ в Киргизии, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ПолитикаКитайСи ЦзиньпинВладимир Путин

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