Путин анонсировал скорую встречу с Си Цзиньпином
1 сентября 202317:32
Президент России Владимир Путин сообщил, что скоро встретится с китайским лидером Си Цзиньпином.
По словам российского лидера, они с китайским коллегой обсудят в том числе развитие гуманитарных контактов.
Ранее Путин и глава Киргизии Садыр Жапаров дали старт строительству трех русскоязычных школ в Киргизии, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru