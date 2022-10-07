Путин анонсировал первый в истории саммит РФ-Центральная Азия

Саммит Россия-Центральная Азия впервые пройдёт на будущей неделе в столице Казахстана. О его подготовке президент РФ Владимир Путин проинформировал участников неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.

Российский лидер напомнил, что этот форум проводится в год 30-летия установления дипломатических отношений Москвы со всеми пятью странами Центральной Азии.

Путин также заявил о необходимости выработки мер для разрешения конфликтов на пространстве СНГ. Среди прочего он призвал к обмену мнениями и продвижению взаимного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией.

В ходе неформального саммита в Северной столице лидеры стран СНГ поздравили Владимира Путина с 70-летием. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил российскому лидеру в честь юбилея трактор BELARUS.

