Путин анонсировал первый в истории саммит РФ-Центральная Азия
Саммит Россия-Центральная Азия впервые пройдёт на будущей неделе в столице Казахстана. О его подготовке президент РФ Владимир Путин проинформировал участников неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.
Российский лидер напомнил, что этот форум проводится в год 30-летия установления дипломатических отношений Москвы со всеми пятью странами Центральной Азии.
Путин также заявил о необходимости выработки мер для разрешения конфликтов на пространстве СНГ. Среди прочего он призвал к обмену мнениями и продвижению взаимного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией.
В ходе неформального саммита в Северной столице лидеры стран СНГ поздравили Владимира Путина с 70-летием. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил российскому лидеру в честь юбилея трактор BELARUS.
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