Пушков заявил об ответственности Запада за переход украинского кризиса в военную фазу

Запад несет ответственность за переход кризиса на Украине в военную фазу. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

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Политик прокомментировал заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях, которая в интервью газете Zeit указала, что цель этих договоренностей заключалась в попытке дать Киеву время на усиление, отмечает РИА ФАН.

Как указал Пушков, Меркель «публично открестилась от какой-либо самостоятельной позиции по украинскому кризису» и признала, что Берлин «лишь играл в Минские соглашения», чтобы Украина могла подготовиться к военным действиям, сообщает телеканал «360».

«Это еще раз доказывает ответственность западного альянса за переход украинского кризиса в военную фазу», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Натрускин
ТЕГИ:УкраинаМинские СоглашенияАнгела МеркельАлексей Пушков
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