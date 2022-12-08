Пушков заявил об ответственности Запада за переход украинского кризиса в военную фазу
Запад несет ответственность за переход кризиса на Украине в военную фазу. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
Политик прокомментировал заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях, которая в интервью газете Zeit указала, что цель этих договоренностей заключалась в попытке дать Киеву время на усиление, отмечает РИА ФАН.
Как указал Пушков, Меркель «публично открестилась от какой-либо самостоятельной позиции по украинскому кризису» и признала, что Берлин «лишь играл в Минские соглашения», чтобы Украина могла подготовиться к военным действиям, сообщает телеканал «360».
«Это еще раз доказывает ответственность западного альянса за переход украинского кризиса в военную фазу», — написал сенатор в своем Telegram-канале.
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