Пушков считает, что Украину не будут слушать в вопросах стратегической безопасности

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев не примет принятых за его спиной уступок.

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Несмотря на «пафос и браваду» Кулебы, Киев по стратегическим вопросам никто и ни о чем спрашивать не будет, написал парламентарий в своем Telegram-канале.

«Какие уступки за ее счет? При чем это здесь? Речь идет об отношениях и соотношении сил между Россией, с одной стороны, и США и НАТО — с другой», — высказался политик. По словам сенатора, в мире идет борьба действующего и будущего порядка.

Напомним, американские власти проинформировали Украину о содержании ответа России по гарантиям безопасности. В Вашингтоне заявили, что учли позицию Киева в отношении предложений Москвы в сфере безопасности.

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:УкраинаАлексей Пушков
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