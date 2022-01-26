Пушков считает, что Украину не будут слушать в вопросах стратегической безопасности

Несмотря на «пафос и браваду» Кулебы, Киев по стратегическим вопросам никто и ни о чем спрашивать не будет, написал парламентарий в своем Telegram-канале.

«Какие уступки за ее счет? При чем это здесь? Речь идет об отношениях и соотношении сил между Россией, с одной стороны, и США и НАТО — с другой», — высказался политик. По словам сенатора, в мире идет борьба действующего и будущего порядка.

Напомним, американские власти проинформировали Украину о содержании ответа России по гарантиям безопасности. В Вашингтоне заявили, что учли позицию Киева в отношении предложений Москвы в сфере безопасности.

