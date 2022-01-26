Пушков считает, что Украину не будут слушать в вопросах стратегической безопасности
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев не примет принятых за его спиной уступок.
Несмотря на «пафос и браваду» Кулебы, Киев по стратегическим вопросам никто и ни о чем спрашивать не будет, написал парламентарий в своем Telegram-канале.
«Какие уступки за ее счет? При чем это здесь? Речь идет об отношениях и соотношении сил между Россией, с одной стороны, и США и НАТО — с другой», — высказался политик. По словам сенатора, в мире идет борьба действующего и будущего порядка.
Напомним, американские власти проинформировали Украину о содержании ответа России по гарантиям безопасности. В Вашингтоне заявили, что учли позицию Киева в отношении предложений Москвы в сфере безопасности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,2 млн+67 809 / сут.
Умерли
327 тыс.+681 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+26 404 / сут.
- Пушков считает, что Украину не будут слушать в вопросах стратегической безопасности
- СМИ: Путин предупреждал о кризисе отношений с НАТО в 2007 году
- Вашингтон проинформировал Киев о содержании ответа Москве по гарантиям безопасности
- Гинцбург: на изучение вакцины от коронавируса для детей нужно 3 месяца
- МВФ оценил последствия ситуации вокруг Украине для мировой экономики
- В ООН назвали ограничения на поездки из-за коронавируса контрпродуктивными
- Вашингтон не планирует обнародовать ответ на предложения Москвы по безопасности
- Белый дом высказался об инциденте, когда Байден обозвал журналиста
- Названа деталь, которая помогла полиции выйти на след грабителей вдовы Градского
- В Минсельхозе не увидели причин для роста цен на хлеб в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru