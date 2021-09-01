Пушков прокомментировал визит Зеленского в США

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что визит украинского президента Владимира Зеленского в США в имиджевом плане пострадал на фоне бегства американцев из Афганистана.

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«На фоне заявления Байдена об Афганистане и мировой медийной бури, вызванной бегством американцев от талибов (запрещенное в России движение «Талибан»), совсем затерялся визит Зеленского в США. По сути дела, Белому дому сейчас не до Украины. Там голова болит о другом», — написал политик в своем Telegram-канале.

«Третьестепенная страна чего-то вновь просит у Америки, у которой большие трудности и которой сейчас не до нее...», — отметил Пушков.

31 августа Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с американским лидером Джо Байденом. Украинский лидер выразил уверенность, что встреча с Байденом «будет содержательной».

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Фото: YouTube
ТЕГИ:АфганистанУкраинаВладимир ЗеленскийАлексей Пушков
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