Пушков осудил просьбу Макрона «повлиять на Россию»

Ранее СМИ сообщили, что Макрон обратился к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману и попросил оказать влияние на Москву по украинскому конфликту, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Есть куда более простой и доступный самому Макрону путь - повлиять на Украину. Это гораздо проще, поскольку Украина полностью зависит от западной военной и финансовой помощи», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

При этом сенатор заметил, что обращение Макрона говорит о том, что Запад полностью утратил рычаги влияния на РФ «в лице даже прежних регулярных собеседников» российского лидера Владимира Путина.

