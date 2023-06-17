Пушков осудил просьбу Макрона «повлиять на Россию»
Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует повлиять на Украину, а не просить руководителей других стран «повлиять на Россию» в вопросе кризиса. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
Ранее СМИ сообщили, что Макрон обратился к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману и попросил оказать влияние на Москву по украинскому конфликту, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Есть куда более простой и доступный самому Макрону путь - повлиять на Украину. Это гораздо проще, поскольку Украина полностью зависит от западной военной и финансовой помощи», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
При этом сенатор заметил, что обращение Макрона говорит о том, что Запад полностью утратил рычаги влияния на РФ «в лице даже прежних регулярных собеседников» российского лидера Владимира Путина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru