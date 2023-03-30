Пушилин заявил, что правительство ДНР формально уходит в отставку

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале заявил, что республиканское правительство «формально уходит в отставку».

Счетную палату создали в ДНР

По его словам, несмотря на принятое решение, правительство ДНР продолжит исполнять свои обязанности «до формирования нового состава».

«Фактически все продолжают работать на своих местах. Нынешний состав Правительства у нас сильный, с задачами справляется», - написал он.

Пушилин добавил, что решение было принято после того, как президент РФ Владимир Путин освободил Виталия Хоценко от должности председателя правительства ДНР, назначив его врио губернатора Омской области.

Ранее Пушилин подписал указ об отставке министра доходов и сборов региона Дмитрия Шмелёва, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Батурин
ТЕГИ:ОтставкаПравительствоДНРДенис Пушилин

Горячие новости

Все новости

партнеры