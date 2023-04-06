Пушилин: Водовод из Дона станет спасением для ДНР

Построенный водовод из Ростовской области в Донецкую народную республику станет спасением для ДНР. Об этом заявил врио главы региона Денис Пушилин на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

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Он отметил, что сегодня идет заполнение системы, а также ведутся пусконаладочные работы. По словам Пушилина, все это делается в рекордные сроки.

Ранее руководитель проекта Военно-строительного комплекса Минобороны Алексей Леонов заявил, что благодаря запуску нового водовода в Ростовской области вода из Дона стала поступать в Донбасс. Отмечается, что первая плавучая насосная станция начала функционировать 31 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Денис ПушилинДНР

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