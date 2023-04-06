Пушилин: Водовод из Дона станет спасением для ДНР

Он отметил, что сегодня идет заполнение системы, а также ведутся пусконаладочные работы. По словам Пушилина, все это делается в рекордные сроки.

Ранее руководитель проекта Военно-строительного комплекса Минобороны Алексей Леонов заявил, что благодаря запуску нового водовода в Ростовской области вода из Дона стала поступать в Донбасс. Отмечается, что первая плавучая насосная станция начала функционировать 31 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

