Пушилин сообщил о стабилизации обстановки на флангах в районе Артемовска
Обстановка на флангах у Артемовска в Донецкой народной республике стабилизируется. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Пик тревожности, когда была самая активная фаза, когда противник пытался [бить] по флангам и окружить ребят в самом Артемовске, прошел», — подчеркнул политик.
По словам Пушилина, для стабилизации обстановки в город подошли боеспособные части, отмечает Ura.ru.
Кроме того, в Артемовск вошли силы МВД, пишет RT. В дальнейшем в населенный пункт прибудут сотрудники МЧС, которые оценят объемы разминирования.
«Чтобы, как и в предыдущих освобожденных населенных пунктах, было проверено каждое здание и каждый метр территории», — пояснил врио главы ДНР.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Минэнерго не рассматривают запрет экспорта бензина
- Минтуризм: цены на отдых в Крыму упали на 25-30 процентов
- Пушилин сообщил о стабилизации обстановки на флангах в районе Артемовска
- Премьер Британии: поддержка Украины будет продолжаться годами
- СМИ: Запасы вооружений Британии истощены после передачи Киеву ракет Storm Shadow
- Глава Минздрава Коми ушел на СВО
- Пушилин заявил, что в Артемовске не осталось мирных жителей
- Конструктор оборонного предприятия в Ростове-на-Дону задержан по делу о госизмене
- Аксенов сообщил о закрытии Крымского моста из-за учений
- Додик: Россия была вынуждена начать спецоперацию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru