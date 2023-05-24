Пушилин сообщил о стабилизации обстановки на флангах в районе Артемовска

Обстановка на флангах у Артемовска в Донецкой народной республике стабилизируется. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

Пушилин заявил, что в Артемовске не осталось мирных жителей

«Пик тревожности, когда была самая активная фаза, когда противник пытался [бить] по флангам и окружить ребят в самом Артемовске, прошел», — подчеркнул политик.

По словам Пушилина, для стабилизации обстановки в город подошли боеспособные части, отмечает Ura.ru.

Кроме того, в Артемовск вошли силы МВД, пишет RT. В дальнейшем в населенный пункт прибудут сотрудники МЧС, которые оценят объемы разминирования.

«Чтобы, как и в предыдущих освобожденных населенных пунктах, было проверено каждое здание и каждый метр территории», — пояснил врио главы ДНР.

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ФОТО: РИА Новости
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