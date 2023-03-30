Пушилин определился с кандидатом на пост премьера ДНР

Первый вице-спикер правительства ДНР Евгений Солнцев может возглавить кабмин. Его кандидатуру внес в народный совет врио губернатора республики Денис Пушилин.

«Правительство ДНР формально уходит в отставку, но фактически все продолжают работать на своих местах», - цитирует Пушилина РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона главу правительства ДНР Виталия Хоценко, сообщает НСН.

Хоценко работал в ДНР с июня прошлого года. До перехода на должность республиканского правительства он возглавлял один из департаментов в Минпромторге.





