Пушилин определился с кандидатом на пост премьера ДНР
Первый вице-спикер правительства ДНР Евгений Солнцев может возглавить кабмин. Его кандидатуру внес в народный совет врио губернатора республики Денис Пушилин.
«Правительство ДНР формально уходит в отставку, но фактически все продолжают работать на своих местах», - цитирует Пушилина РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона главу правительства ДНР Виталия Хоценко, сообщает НСН.
Хоценко работал в ДНР с июня прошлого года. До перехода на должность республиканского правительства он возглавлял один из департаментов в Минпромторге.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru