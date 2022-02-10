Псаки возмутилась словами Путина про красавицу в отношении Украины
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что слова президента России Владимира Путина «нравится, не нравится — терпи, моя красавица», использованные им в отношении Украины, не вызывают восхищения в Вашингтоне, сообщает пресс-служба Белого дома.
По её словам, данное высказывание - это «шутка об изнасиловании» и подобные заявления «наверняка вызовут возмущение в администрации американского президента», независимо от того, кто произнёс эти слова.
«Мы никогда не сдерживали своих реакций по поводу воинственной риторики и неправдивости некоторых заявлений из уст президента Путина», — добавила Псаки.
Ранее президент России Владимир Путин возложил ответственность за несоблюдение Минских соглашений на украинское руководство. Российский лидер отметил, что Киеву ни один пункт не нравится, после чего произнёс: «Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится».
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