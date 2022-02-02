Псаки рассказала, кто несет ответственность за кризис вокруг Украины
Вашингтон возложил на Москву ответственность за деэскалацию кризиса вокруг Украины.
Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Она сравнила РФ с лисой, которая кричит с крыши курятника, что боится кур.
«Когда лиса кричит с крыши курятника о том, что она боится кур, а это, по сути, то, что они делают, этот страх не преподносится как декларация факта», — считает Псаки.
Она отметила, что когда Москва заявляет о боязни Киева, все знают, «кто в этом случае лиса».
Напомним, представитель госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон готов к дипломатическому взаимодействию с Россией по вопросам безопасности. По его словам, письменный ответ США на российские предложения безопасности не стал сюрпризом для РФ.
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