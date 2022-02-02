Псаки рассказала, кто несет ответственность за кризис вокруг Украины

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Она сравнила РФ с лисой, которая кричит с крыши курятника, что боится кур.

«Когда лиса кричит с крыши курятника о том, что она боится кур, а это, по сути, то, что они делают, этот страх не преподносится как декларация факта», — считает Псаки.

Она отметила, что когда Москва заявляет о боязни Киева, все знают, «кто в этом случае лиса».

Напомним, представитель госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон готов к дипломатическому взаимодействию с Россией по вопросам безопасности. По его словам, письменный ответ США на российские предложения безопасности не стал сюрпризом для РФ.

