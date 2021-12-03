Псаки прокомментировала вопрос вступления Украины в НАТО
3 декабря 202122:47
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала тему вступления Украины в военный альянс НАТО, передает ТАСС.
По словам Псаки, вопрос о членстве в альянсе решается странами НАТО, а не Россией.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что втягивание Украины в военную орбиту НАТО и стремление превратить её в плацдарм противостояния с Россией могут привести к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru