Псаки приступила к работе на телеканале MSNBC
7 сентября 202222:43
Ю
Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки приступила к работе на телеканале MSNBC. Об этом сообщает ТАСС.
Как ожидается, программа Псаки выйдет в 2023 году. Экс-представитель Белого дома планирует «развенчивать и разоблачать мифы».
Псаки ушла из Белого дома в мае текущего года. Она занимала должность пресс-секретаря в течение полутора лет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru