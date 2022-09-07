Псаки приступила к работе на телеканале MSNBC

Ю

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки приступила к работе на телеканале MSNBC. Об этом сообщает ТАСС.

Псаки возмутила американцев в свой последний рабочий день

Как ожидается, программа Псаки выйдет в 2023 году. Экс-представитель Белого дома планирует «развенчивать и разоблачать мифы».

Псаки ушла из Белого дома в мае текущего года. Она занимала должность пресс-секретаря в течение полутора лет.




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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
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