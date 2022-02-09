Псаки: данных о возможном контакте Байдена с Путиным нет

Между тем, Псаки отметила, что Байден ценит прямое взаимодействие лидеров стран и намерен провести несколько переговоров с европейскими лидерами на этой неделе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перспективы для продолжения диалога по теме гарантий безопасности «есть и должны быть всегда», Путин и Байден сами определят необходимость нового разговора.