Псаки: данных о возможном контакте Байдена с Путиным нет
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что данных о возможном контакте президентов Путина и Байдена пока нет, передает ТАСС.
Между тем, Псаки отметила, что Байден ценит прямое взаимодействие лидеров стран и намерен провести несколько переговоров с европейскими лидерами на этой неделе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перспективы для продолжения диалога по теме гарантий безопасности «есть и должны быть всегда», Путин и Байден сами определят необходимость нового разговора.
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