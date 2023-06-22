«Прозападная политика»: В Турции объяснили повышение ключевой ставки до 15%

Накануне сообщалось, что стоимость турецкой лиры к доллару обновила исторический минимум. Она впервые преодолела отметку в 24 лиры за доллар после решения Центрального банка Турции повысить ставку с 8,5% до 15%. Икбаль Дюрре отметил, что Эрдоган всегда был против повышения ставки до недавнего времени.

«Мы знаем, что Эрдоган назначил нового министра экономики Мехмета Шимшека. Изначально он заявлял о том, что поднимет ставку, просто было непонятно, до какого уровня. На рынках было ожидание того, что поднимутся ставки и лира поднимется перед долларом. Сегодняшнее решение не оправдало это ожидание. При этом Эрдоган всегда был против поднятия ставок. Но с того момента, как он поставил нового министра, он поменял свою политику. При этом Эрдоган какое-то давление оказывает со своей стороны, отчасти продолжает придерживаться своей бывшей политики. Был создан новый кабинет, который более проевропейский. Эрдоган в новом периоде будет вести более прозападную политику, он стараться улучшить отношения с Западом», - сказал Дюрре.

Эксперт отметил, что между Западом и Турцией за последние годы накопилось много вопросов. По словам Дюрре, страна находится далеко не на первых местах в рейтинге у западных и европейских инвесторов.

«Турции не выгодно обрушение лиры. Однако экономика связана с политической ситуацией. По всем рейтингам за последние годы Турция, мягко говоря, не находится на первых местах у западных и европейских инвесторов. У них есть много требований не только по экономическим, но в том числе по юридическим вопросам. Пока новое правительство никаких шагов не приняло. Только какие-то экономические решения не могут коренным образом спасти ситуацию, это понятно. Нужно и в других областях, в которых у Запада есть претензии к Турции, вносить изменения. Нужно комплексно к этому подходить и Эрдоган это прекрасно понимает», - резюмировал Дюрре.