«Провокация Запада»: Захарова оценила задержание в Армении блогера Бадаляна

Она не исключила, что это является «ещё одной провокацией тех», кто жаждет испортить отношения России и Армении, во что Запад вложил «очень большие деньги».

«Очевидно, силы, нацеленные на это, в последнее время активизировались. Я отказываюсь принимать то, что власть, пришедшая под лозунгом «свобода слова - абсолютное право каждого», будет санкционировать гонения на журналистов и блокировать распространение информации», - написала Захарова.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что неизвестные похитили пророссийского блогера Мику Бадаляна у входа в гостиницу армянского города Горис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

