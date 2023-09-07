«Провокация Запада»: Захарова оценила задержание в Армении блогера Бадаляна
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале отметила, что задержание в армянском городе Горис пророссийского блогера Микаэля Бадаляна произошло в преддверии российско-армянского медиафорума, который должен пройти в Ереване.
Она не исключила, что это является «ещё одной провокацией тех», кто жаждет испортить отношения России и Армении, во что Запад вложил «очень большие деньги».
«Очевидно, силы, нацеленные на это, в последнее время активизировались. Я отказываюсь принимать то, что власть, пришедшая под лозунгом «свобода слова - абсолютное право каждого», будет санкционировать гонения на журналистов и блокировать распространение информации», - написала Захарова.
Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что неизвестные похитили пророссийского блогера Мику Бадаляна у входа в гостиницу армянского города Горис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru