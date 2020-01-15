Противники Хафтара обвинили его в обстреле Триполи

13 января Хафтар приезжал в Москву на обсуждение договора о прекращении огня в Ливии. Его оппоненты подписали соглашение, а Хафтар взял двухдневную паузу и вернулся в Ливию. С новыми обстрелами силы ЛНА сорвали установившееся в стране с 12 января перемирие, утверждает «Анадолу».

ПНС официально получает военную поддержку Турции. Президент этой страны Реджеп Эрдоган накануне пообещал «преподать урок» Хафтару, если тот продолжит наступление на Триполи.

