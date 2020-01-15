Противники Хафтара обвинили его в обстреле Триполи
Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара нанесли ракетный удар по двум районам на юге Триполи. Об этом сообщило турецкое агентство «Анадолу» со ссылкой на представителя правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которое контролирует ливийскую столицу и часть территорий на западе страны.
13 января Хафтар приезжал в Москву на обсуждение договора о прекращении огня в Ливии. Его оппоненты подписали соглашение, а Хафтар взял двухдневную паузу и вернулся в Ливию. С новыми обстрелами силы ЛНА сорвали установившееся в стране с 12 января перемирие, утверждает «Анадолу».
ПНС официально получает военную поддержку Турции. Президент этой страны Реджеп Эрдоган накануне пообещал «преподать урок» Хафтару, если тот продолжит наступление на Триполи.
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