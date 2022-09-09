СМИ: против введения потолка цен на российский газ выступили 10 стран Евросоюза
Министры энергетики стран ЕС не подержали предложение о введении потолка цен на российский газ, сообщает Reuters.
По данным агентства, против этого выступили представители 10 государств Евросоюза. В их числе Италия, Греция и Польша.
Как заявила глава министерства энергетики Австрии Леоноре Гевесслер, её страна не готова поддержать ограничение цен на газ из России, поскольку все еще зависит от него.
После состоявшихся дебатов Еврокомиссия теперь должна будет выступить с новым предложением, которое поможет снизить цены на весь газ, но при этом не поставить под удар импорт топлива в Европу.
Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил о последствиях из-за введения потолка цен на российские газ и нефть.
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