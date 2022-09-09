СМИ: против введения потолка цен на российский газ выступили 10 стран Евросоюза

Министры энергетики стран ЕС не подержали предложение о введении потолка цен на российский газ, сообщает Reuters.

По данным агентства, против этого выступили представители 10 государств Евросоюза. В их числе Италия, Греция и Польша.

Как заявила глава министерства энергетики Австрии Леоноре Гевесслер, её страна не готова поддержать ограничение цен на газ из России, поскольку все еще зависит от него.