Призвавшего ввести санкции против России Басту выгнали из «Единой Сербии»
20 июня 202317:05
Министра экономики Сербии Раде Басту исключили из партии «Единая Сербия», сообщил глава организации Драган Маркович Палма. Его слова приводит агентство Танюг.
«Для «Единой Сербии» Раде Баста больше не ее член, и для нас он больше не министр в правительстве Сербии», - сказал политик.
Баста ранее призывал ввести санкции против России, а также требовал от президента Сербии Александра Вучича арестовать в стране правых активистов.
Министр был единогласно снят с должности зампреда партии после на заседании президиума. Причиной отставки Маркович назвал призывы ввести недружественную политику против России, что полностью противоречит программе Белграда.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru