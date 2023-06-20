Призвавшего ввести санкции против России Басту выгнали из «Единой Сербии»

Министра экономики Сербии Раде Басту исключили из партии «Единая Сербия», сообщил глава организации Драган Маркович Палма. Его слова приводит агентство Танюг.

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«Для «Единой Сербии» Раде Баста больше не ее член, и для нас он больше не министр в правительстве Сербии», - сказал политик.

Баста ранее призывал ввести санкции против России, а также требовал от президента Сербии Александра Вучича арестовать в стране правых активистов.

Министр был единогласно снят с должности зампреда партии после на заседании президиума. Причиной отставки Маркович назвал призывы ввести недружественную политику против России, что полностью противоречит программе Белграда.

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