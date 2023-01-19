Пригожин: YouTube в России скоро закроют

Он считает видеохостинг информационной чумой современности. Бизнесмен назвал две причины, почему YouTube еще не закрывают. Первая — идеологическая. «На Старой площади в Администрации президента огромное количество людей, которые мыслят только об одном — поскорее бы Россия проиграла, поскорее бы американцы пришли и отрегулировали нас»,— сказал Пригожин.

Перед американцами нужно унизиться и сделать это так, чтобы им понравилось. Но этого не произойдет, считает предприниматель. Он назвал противников закрытия YouTube предателями своего народа и страны. По его мнению, эти люди живут и отдыхают за границей, всячески поддерживая Запад, поэтому противостоя отключению хостинга.

Второй причиной он обозначил технические проблемы, которые заключаются в том, что на хостинге содержится много видео, однако для его хранения подойдут и отечественные соцсети.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает, что российский видеохостинг Rutube пока не назвать достойной альтернативной YouTube. По ее словам, пользователи при блокировке американского видеохостинга будут и дальше его посещать в обход блокировок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

