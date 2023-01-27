Пригожин высказался о «преступлениях» ЧВК «Вагнер»

Частная военная компания «Вагнер» провела внутреннюю проверку «на предмет преступлений» ЧВК и не обнаружила «ничего порочащего». Об этом заявил основатель компании Евгений Пригожин.

Пригожин объяснил, где берет деньги на ЧВК «Вагнер»

Ранее власти США признали «Вагнер» «структурой, представляющей собой значительную транснациональную преступную организацию».

Отвечая на запрос Wall Street Journal с просьбой прокомментировать решение Вашингтона, Пригожин заявил, что ЧВК провела проверку и не обнаружила данных о «преступлениях».

«Поэтому если у кого-то есть информация о преступлениях ЧВК "Вагнер", просим присылать ее нам на пресс-службу или публиковать в СМИ. Для того, чтобы мы могли помочь нашим американским коллегам сформировать свою позицию», — приводятся слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ПреступленияСШАЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин
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