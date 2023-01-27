Пригожин высказался о «преступлениях» ЧВК «Вагнер»
Частная военная компания «Вагнер» провела внутреннюю проверку «на предмет преступлений» ЧВК и не обнаружила «ничего порочащего». Об этом заявил основатель компании Евгений Пригожин.
Ранее власти США признали «Вагнер» «структурой, представляющей собой значительную транснациональную преступную организацию».
Отвечая на запрос Wall Street Journal с просьбой прокомментировать решение Вашингтона, Пригожин заявил, что ЧВК провела проверку и не обнаружила данных о «преступлениях».
«Поэтому если у кого-то есть информация о преступлениях ЧВК "Вагнер", просим присылать ее нам на пресс-службу или публиковать в СМИ. Для того, чтобы мы могли помочь нашим американским коллегам сформировать свою позицию», — приводятся слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru