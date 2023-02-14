Пригожин сообщил о поражении Су-24, на котором он совершал вылет в Артемовск
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил информацию о сбитии самолета, на котором он летал в Артемовск (Бахмут). Об этом сообщает пресс-служба бизнесмена.
Самолет атаковали с земли украинские ПВО, заявил бизнесмен. По его словам, пилот посадил горящую машину и выполнил боевое задание, передает телеграм-канал «Пресс-служба Пригожина»
Сейчас техники занимаются ремонтом боевой машины, уточнил основатель ЧВК.
Бойцы «Вагнера» в понедельник, 13 февраля, заняли поселок городского типа Красная гора под Артемовском, сообщил ранее Пригожин. Он также опроверг информацию о занятии Угледара, пишет НСН.
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