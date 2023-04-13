Пригожин пожаловался Володину на Беглова
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин направил обращение предстедателю Госдумы РФ Вячеславу Володину, в котором раскритиковал работу губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, сообщает пресс-служба бизнесмена.
В документе он указал, что с 2019 года в Северной столице не решаются системные проблемы, не проводятся транспортная и мусорная реформы, при этом повышаются тарифы на ЖКХ, «процветают коррупция и кумовство».
По его мнению, правительство во главе с Бегловым дискредитировало себя, подорвало доверие горожан к власти в целом и вызвало рост социальной напряжённости, что недопустимо во время проведения специальной военной операции.
В этой связи Пригожин предложил внести изменения в федеральное законодательство, позволяющие досрочно лишать полномочий высших должностных лиц.
«Прошу рассмотреть возможность подготовки и принятия законопроектов... позволяющих досрочное прекращение полномочий высшего должностного лица, если будет собрано не менее 10% подписей избирателей за его отставку», - подчеркнул бизнесмен.
Ранее Пригожин обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело против Беглова, обвинив губернатора в халатном отношении к культурным объектам Северной столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru