Пригожин пожаловался Володину на Беглова

В документе он указал, что с 2019 года в Северной столице не решаются системные проблемы, не проводятся транспортная и мусорная реформы, при этом повышаются тарифы на ЖКХ, «процветают коррупция и кумовство».

По его мнению, правительство во главе с Бегловым дискредитировало себя, подорвало доверие горожан к власти в целом и вызвало рост социальной напряжённости, что недопустимо во время проведения специальной военной операции.

В этой связи Пригожин предложил внести изменения в федеральное законодательство, позволяющие досрочно лишать полномочий высших должностных лиц.

«Прошу рассмотреть возможность подготовки и принятия законопроектов... позволяющих досрочное прекращение полномочий высшего должностного лица, если будет собрано не менее 10% подписей избирателей за его отставку», - подчеркнул бизнесмен.

Ранее Пригожин обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело против Беглова, обвинив губернатора в халатном отношении к культурным объектам Северной столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».