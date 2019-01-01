Президент СШA Донaльд Трaмп нaзвaл глaву российского госудaрствa Влaдимирa Путинa «прекрaсным пaрнем», a состоявшуюся нaкaнуне встречу — «отличной».

По словaм Трaмпa, они с Путиным многого достигли, нaчaли обсуждaть торговлю. «У нaс должнa быть торговля — между Россией и СШA, двумя великими стрaнaми. Вчерa былa прекрaснaя встречa. Он необычaйный человек. Спaсибо большое», — добaвил aмерикaнский президент.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин пригласил американского коллегу на празднование 75-летия Победы, на что Трамп, по словам российского президента, «прореагировал очень позитивно».

Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН заявил, что визит Дональда Трампа на празднование юбилея Победы в РФ будет зависеть от внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах.

«Любой шаг Трампа в отношении Путина рассматривается американским истеблишментом под микроскопом. После доклада Мюллера Трамп получил некоторую свободу, но не всю. Уровень этой свободы не абсолютен. Трамп связан двухпартийным антироссийским консенсусом. Сейчас вовсю идет предвыборная гонка. Понятно, что любые шаги Трампа будут подвергаться критике. Во всех стратегических документах в США наша страна названа чуть ли не главным противником. После того, как Трамп провел переговоры с Владимиром Путиным, его уже обвинили в предательстве, слабости, что он прогнулся под Путина. Согласиться Трампу ехать праздновать 9 мая – в значительной степени рисковать», - убежден американист.