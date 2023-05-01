Президенты США и Филиппин обсудят военное сотрудничество

Президент США Джо Байден в понедельник встретится с лидером Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим, главы государств намерены обсудить развитие военного сотрудничества. Об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

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Запланированные переговоры — первый двусторонний контакт «такого уровня и интенсивности» за десятилетия. По словам представителя администрации США, Маркос-младший хочет сотрудничать с США и Китаем, однако действия Пекина «вызывают глубокую обеспокоенность».

«В этом контексте мы предприняли значимые шаги в плане двустороннего взаимодействия, возобновляем протоколы … укрепляем и развиваем альянсы», — цитирует чиновника РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФилиппиныСШАДжо Байден

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