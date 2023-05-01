Президенты США и Филиппин обсудят военное сотрудничество

Запланированные переговоры — первый двусторонний контакт «такого уровня и интенсивности» за десятилетия. По словам представителя администрации США, Маркос-младший хочет сотрудничать с США и Китаем, однако действия Пекина «вызывают глубокую обеспокоенность».

«В этом контексте мы предприняли значимые шаги в плане двустороннего взаимодействия, возобновляем протоколы … укрепляем и развиваем альянсы», — цитирует чиновника РИА Новости.

