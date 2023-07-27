Президент Зимбабве назвал Россию последовательным союзником
Зимбабве считает Россию последовательным союзником, заявил на саммите «РФ-Африка» президент Эммерсон Мнангагва. Его слова приводит РИА Новости.
Он отметил «огромную» роль России в борьбе Зимбабве с империализмом и колониализмом, а связь между двумя странами является «исторической».
«Мы рассматриваем Россию как последовательного союзника», - сказал Мнангагва и добавил, что в отношении большинства стран санкции были введены несправедливо.
Саммит «Россия – Африка» проходит второй раз в его истории, первый состоялся в 2019 году в Сочи. Об это сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru