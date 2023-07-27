Президент Зимбабве назвал Россию последовательным союзником

Он отметил «огромную» роль России в борьбе Зимбабве с империализмом и колониализмом, а связь между двумя странами является «исторической».

«Мы рассматриваем Россию как последовательного союзника», - сказал Мнангагва и добавил, что в отношении большинства стран санкции были введены несправедливо.

Саммит «Россия – Африка» проходит второй раз в его истории, первый состоялся в 2019 году в Сочи. Об это сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

