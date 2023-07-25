Президент ЮАР Рамапоса подтвердил участие в саммите РФ - Африка
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса действительно приедет на саммит Россия – Африка, который должен пройти в конце текущей рабочей недели в Санкт-Петербурге. Это подтвердили ТАСС в пресс-службе лидера страны.
Ранее издание Financial Times сообщило, что президент ЮАР хочет обсудить в Северной столице РФ варианты возможного урегулирования ситуации на Украине. Всего своё участие в саммите и экономическом форуме «Россия-Африка» уже подтвердили около 50 государств.
Сегодня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в южноафриканском Йоханнесбурге принял участие в совещании высоких представителей стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР), которые курируют вопросы безопасности. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Патрушев также провёл двусторонние переговоры с министром в администрации президента ЮАР Кхумбудзо Нтшавхени.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин назвал рост инфляции одним из рисков для социально-экономического развития
- Претендент на Кандидат в президенты США Рон Десантис попал в ДТП
- Президент ЮАР Рамапоса подтвердил участие в саммите РФ - Африка
- Силуанов объяснил, почему Россия не может напечатать много денег
- Главный инженер ТЦ «Времена года» не признал вину в гибели людей в кипятке
- Путин заявил о сокращении дефицита федерального бюджета
- Путин заявил о двукратном росте реальных зарплат
- Путин заявил о необходимости своевременно индексировать зарплаты бюджетников
- Собянин: Бассейны с подогревом появятся практически в каждом районе столицы
- Вооружённые силы РФ освободили Сергеевку на Краснолиманском направлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru