Президент ЮАР Рамапоса подтвердил участие в саммите РФ - Африка

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса действительно приедет на саммит Россия – Африка, который должен пройти в конце текущей рабочей недели в Санкт-Петербурге. Это подтвердили ТАСС в пресс-службе лидера страны.

Ранее издание Financial Times сообщило, что президент ЮАР хочет обсудить в Северной столице РФ варианты возможного урегулирования ситуации на Украине. Всего своё участие в саммите и экономическом форуме «Россия-Африка» уже подтвердили около 50 государств.

Сегодня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в южноафриканском Йоханнесбурге принял участие в совещании высоких представителей стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР), которые курируют вопросы безопасности. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Патрушев также провёл двусторонние переговоры с министром в администрации президента ЮАР Кхумбудзо Нтшавхени.

