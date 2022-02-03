Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в своём Twitter, что прибыл Киев, где примет участие в 10-м заседании Стратегического совета высокого уровня.

Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию

По его словам, также запланирована встреча с президентом Укарины Владимиром Зеленским, с которым будет обсуждаться вопрос безопасности в регионе

«Мы внимательно следим за вызовами, с которыми сталкивается Украина, и напряжённостью в регионе. Конфликт должен быть урегулирован мирным путем... Турция готова внести свой вклад», - подчеркнул турецкий лидер.

По данным украинских СМИ, ожидается что Эрдоган и Зеленский также подпишут соглашение о создании зоны свободной торговли между странами и договорятся о новых поставках Украине турецких ударных беспилотников.

Ранее Эрдоган заявил о желании Анкары провести на своей территории встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыВладимир ЗеленскийТурцияУкраинаРеджеп Тайип Эрдоган
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