Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в своём Twitter, что прибыл Киев, где примет участие в 10-м заседании Стратегического совета высокого уровня.
По его словам, также запланирована встреча с президентом Укарины Владимиром Зеленским, с которым будет обсуждаться вопрос безопасности в регионе
«Мы внимательно следим за вызовами, с которыми сталкивается Украина, и напряжённостью в регионе. Конфликт должен быть урегулирован мирным путем... Турция готова внести свой вклад», - подчеркнул турецкий лидер.
По данным украинских СМИ, ожидается что Эрдоган и Зеленский также подпишут соглашение о создании зоны свободной торговли между странами и договорятся о новых поставках Украине турецких ударных беспилотников.
Ранее Эрдоган заявил о желании Анкары провести на своей территории встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает RT.
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