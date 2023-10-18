Президент США Байден прилетел в Израиль
Президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байдена прибыл в Изоаиль с визитом. «Борт номер один» совершил посадку в Тель- около 11 часов утра, информирует Белый дом.
Американского лидера в аэропорту Бен-Гурион встретили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент страны Ицхак Герцог, уточнила израильская правительственная пресс-служба. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее глава Белого дома отменил поездку в Иорданию.
В Аммане ложен был состояться саммит лидеров Иордании, США, Палестины и Египта. Однако иорданская сторона объявила о его отмене после вчерашнего удара по больнице в Газе, где погибли сотни человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru