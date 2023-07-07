Президент Словакии Чапутова: Поставки Киеву гаубиц Zuzana ожидаются до конца лета

Она отметила, что был заключен контракт на производство 16 словацких гаубиц. По словам Чапутовой, было также оговорено, что компании Словакии присоединятся к процессу разминирования территории Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент Болгарии Румен Радев отказал предоставлять Киеву вооружения в качестве помощи. По его словам, Болгария считает предоставление оружия Киеву эскалацией конфликта, сообщает «Радиоточка НСН».

