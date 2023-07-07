Президент Словакии Чапутова: Поставки Киеву гаубиц Zuzana ожидаются до конца лета

Первые поставки гаубиц Zuzana 2 в рамках заключенного контракта между Словакией и Украиной ожидаются до конца лета. Такое заявление сделала словацкий лидер Зузана Чапутова.

В Госдуме рассказали, почему Германия не хочет поставлять ВСУ дальнобойное вооружение

Она отметила, что был заключен контракт на производство 16 словацких гаубиц. По словам Чапутовой, было также оговорено, что компании Словакии присоединятся к процессу разминирования территории Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент Болгарии Румен Радев отказал предоставлять Киеву вооружения в качестве помощи. По его словам, Болгария считает предоставление оружия Киеву эскалацией конфликта, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СловакияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры