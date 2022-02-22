Президент Сербии заявил о давлении на страну из-за ДНР и ЛНР

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), напоминает РИА ФАН.

«Все, что произошло, ставит Сербию в ситуацию, когда впереди — множество вызовов политического, социального и экономического характера. Политическое давление на Сербию после решения президента Путина во многих отношениях будет намного сильнее, чем когда-либо», — считает Вучич.

По словам сербского лидера, признание независимости республик Донбасса «перестраивает архитектуру мира» и делает дальнейшие действия каких-либо государств непредсказуемыми, пишут Известия. Вучич указал, что 85% граждан Сербии будут на стороне России, и «сдержанность и грамотная политика» Белграда необходимы для сохранения мира в регионе.

