Президент Сербии заявил о давлении на страну из-за ДНР и ЛНР
Давление Запада на Сербию может увеличиться на фоне решения России о признании независимости республик Донбасса. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в беседе с телеканалом RTV Pink.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), напоминает РИА ФАН.
«Все, что произошло, ставит Сербию в ситуацию, когда впереди — множество вызовов политического, социального и экономического характера. Политическое давление на Сербию после решения президента Путина во многих отношениях будет намного сильнее, чем когда-либо», — считает Вучич.
По словам сербского лидера, признание независимости республик Донбасса «перестраивает архитектуру мира» и делает дальнейшие действия каких-либо государств непредсказуемыми, пишут Известия. Вучич указал, что 85% граждан Сербии будут на стороне России, и «сдержанность и грамотная политика» Белграда необходимы для сохранения мира в регионе.
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