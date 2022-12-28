Президент Сербии Вучич призвал соотечественников в Косово разобрать баррикады

Сербский лидер Александр Вучич обратился к соотечественникам в Косове и Метохии и попросил их демонтировать баррикады. Об этом сообщил глава Канцелярии по Косову и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович.

Будут реальные бои? Ситуация на севере Косово накаляется

По его словам, Вучич предоставил содержание документов и заявлений, «указал на все то, что мы получим, и попросил наших сербов покинуть баррикады».

Ранее телеканал Pink сообщил, что государства НАТО заверили сербского лидера: если баррикады не будут устранены в течение указанного срока, то премьер-министру Косово Курти придется самому разобраться с происходящим, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КосовоСербия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры