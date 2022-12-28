Президент Сербии Вучич призвал соотечественников в Косово разобрать баррикады

По его словам, Вучич предоставил содержание документов и заявлений, «указал на все то, что мы получим, и попросил наших сербов покинуть баррикады».

Ранее телеканал Pink сообщил, что государства НАТО заверили сербского лидера: если баррикады не будут устранены в течение указанного срока, то премьер-министру Косово Курти придется самому разобраться с происходящим, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

