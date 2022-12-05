Президент Польши поддержал желание Грузии стать членом ЕС и НАТО

После встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили он выразил надежду на то, что Тбилиси скоро получит статус кандидата в ЕС и «процесс будет далее реализовываться».

«Я уверил госпожу президента в постоянной поддержке Польши и поляков европейских и евроатлантических намерений Грузии для будущего членства, мы все надеемся в Европейском союзе, в Североатлантическом альянсе», - заключил Дуда.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страны Западных Балкан, Украина, Молдавия и в дальнейшем Грузия должны стать частью Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

