Президент Польши поддержал желание Грузии стать членом ЕС и НАТО
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава полностью поддерживает желание Грузии стать членом Европейского союза и НАТО, сообщает РИА Новости.
После встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили он выразил надежду на то, что Тбилиси скоро получит статус кандидата в ЕС и «процесс будет далее реализовываться».
«Я уверил госпожу президента в постоянной поддержке Польши и поляков европейских и евроатлантических намерений Грузии для будущего членства, мы все надеемся в Европейском союзе, в Североатлантическом альянсе», - заключил Дуда.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страны Западных Балкан, Украина, Молдавия и в дальнейшем Грузия должны стать частью Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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