Президент Польши Дуда: Вывод ЧВК «Вагнер» в Белоруссию является негативным сигналом

Он отметил, что «все видят, что делается». По словам Дуды, перемещение в Белоруссию основателя ЧВК Евгения Пригожина также является негативным сигналом для Польши.

Ранее ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в интервью НСН заявил, что Евгений Пригожин не будет долго находиться в Белоруссии, оттуда его сразу направят в Африку. По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет поддерживать безопасность белорусского производства в Африке с помощью бойцов ЧВК, сообщает «Радиоточка НСН».

