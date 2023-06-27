Президент Польши Дуда: Вывод ЧВК «Вагнер» в Белоруссию является негативным сигналом
Польша считает «очень негативными сигналами» вывод бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию. Такое заявление сделал польский лидер Анджей Дуда, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что «все видят, что делается». По словам Дуды, перемещение в Белоруссию основателя ЧВК Евгения Пригожина также является негативным сигналом для Польши.
Ранее ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в интервью НСН заявил, что Евгений Пригожин не будет долго находиться в Белоруссии, оттуда его сразу направят в Африку. По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет поддерживать безопасность белорусского производства в Африке с помощью бойцов ЧВК, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru